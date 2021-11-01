Карпин: «Если вдруг к матчу с Хорватией Кузяев успеет восстановиться, мы его вызовем»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в окончательном списке футболистов на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Кузяев — ключевой игрок, это большая потеря для нас. Скорее всего, он никак не сможет помочь из-за травмы. Общались и с ним, и с доктором. Если вдруг к матчу с Хорватией он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но информация такая, что вряд ли он сможет приехать», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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