Карпин объяснил вызов в сборную Зобнина, Ахметова и Миранчука
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов Романа Зобнина, Ильзата Ахметова и Алексея Миранчука в национальную команду.
«Почему взяли Зобнина и Ахметова? Я уже сказал, что вызвали только опытных игроков, которые уже пробовали себя в сборной под этим давлением.
Миранчуку хочется играть больше, исходя из этого психологическое состояние не самое лучшее. Но он приезжает в сборную, тут у него огромное желание выходить на поле, никаких проблем быть не должно.
Я вызвал сейчас опытных, потому что остались самые важные матчи. Раньше до решения задач нужно было пройти путь, сейчас же путь почти пройден, остался последний шаг. Рисковал ли я в прошлые разы? Нет, потому что я еще вообще никого не знал.
Для меня давление как было, так и есть. Задача — выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Если получится сейчас, будем хлопать в ладоши. Если нет, будем готовиться к марту".
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
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