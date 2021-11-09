Карпин высказался о травмах Захаряна и Кузяева перед матчами с Кипром и Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром высказался об игроках, которые пропускают сбор команды из-за травм.
— Насколько серьезна травма Захаряна? Была ли вероятность оставить его на Хорватию? Насколько это важный игрок?
— Все, кого вызывали, — важны. Банально, но это так. По Захаряну — нет, так нет. По Кузяеву тоже надеялись, но уже не надеемся. Но это данность, это футбол. В октябре даже хуже было, чем сейчас. Наверное, у всех команд есть травмы и проблемы. Будут играть те, кто есть.
— Если бы не решающий матч, то Зиньковский и Ежов получили бы вызов?
— Возможно, получили бы. Сейчас они неплохо выглядят, — сказал Карпин.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю