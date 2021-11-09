Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин высказался о травмах Захаряна и Кузяева перед матчами с Кипром и Хорватией

19:37
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром высказался об игроках, которые пропускают сбор команды из-за травм.

— Насколько серьезна травма Захаряна? Была ли вероятность оставить его на Хорватию? Насколько это важный игрок?

— Все, кого вызывали, — важны. Банально, но это так. По Захаряну — нет, так нет. По Кузяеву тоже надеялись, но уже не надеемся. Но это данность, это футбол. В октябре даже хуже было, чем сейчас. Наверное, у всех команд есть травмы и проблемы. Будут играть те, кто есть.

— Если бы не решающий матч, то Зиньковский и Ежов получили бы вызов?

— Возможно, получили бы. Сейчас они неплохо выглядят, — сказал Карпин.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр
Россия — Кипр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора Гоша Чернов все материалы автора
Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию
1
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры