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Карпин оценил уровень волнения и стресса в работе со сборной России

20:39
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился эмоциями от игры национальной команды в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022. Сборная стартовала с новым тренром с ничьей с Хорватией (0:0) и побед над Кипром и Мальтой (дважды 2:0).

— Придя на первую пресс-конференцию, вы сказали, что очень волнуетесь. Заканчивали сентябрьский цикл, очень сильно волнуясь. Действительно до последней секунды все кипело?

— Нет. То, что кипело — да. То, что волнение до последней секунды — да. Но оно, скажем так, привычное: предстартовое перед игрой, в самой игре было волнение, понятно, что за результат. То, что было на первой пресс-конференции, было необычным лично для меня. Обычно я на пресс-конференциях, в студиях не волнуюсь. Во всех остальных моментах, когда на поле, когда идет игра, тогда, конечно, да — волнение было.

Потом были еще пресс-конференции, на них уже волнение еще никуда не ушло, но не из-за пресс-конференции как таковой, а из-за того, что после игры прошло мало времени. Сегодня уже, естественно, ночь прошла — плюс-минус пять часов поспал, чуть другие ощущения, но еще я понимаю, что до конца не отпустило. То есть голова еще занята этим процессом.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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