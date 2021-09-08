Карпин дал оценку уровню мастерства футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» дал оценку уровню мастерства игроков национальной команды.

Сборная стартовала с новым тренером с ничьей с Хорватией (0:0) и побед над Кипром и Мальтой (дважды 2:0).

— Я уже про это говорил и могу это подтвердить еще раз, что игроки очень квалифицированные. Как бы там что ни говорил, у меня одновременно, скажем так, такого количества игроков такого уровня никогда не было. Это чувствовалось сразу, с первой разминки на тренировке, когда надо отдавать простые передачи на 7, 8, 9, 10 метров — и мяч стелется по траве. То есть техническое исполнение — на уровне, это однозначно футболисты высокого уровня. Понятно, что не в сборной нужно правильно готовиться — в сборной возможно готовиться только к играм, а это обычно две-три тренировки после тура. Пока игроки восстановились, нагрузки какой-то давать в принципе вообще нельзя, так что больше теоретических занятий и практических занятий по тактике, не по физике, естественно. Сказать, что это квалифицированные игроки — да, однозначно. Они могут решать задачи при правильной подготовке, имеется в виду, когда они и эмоционально, и психологически, и физически находятся в хорошем состоянии, — заявил Карпин.