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Бонек дал прогноз на матч сборной Польши с Англией в отборе ЧМ-2022

17:20
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Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек дал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 против Англии.

«Результат сегодняшнего матча? 1:1 или 2:1», — написал Бонек в Twitter.

Матч Польша — Англия пройдет сегодня, 8 сентября, на стадионе PGE Narodowy (National Stadium) в Варшаве. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Польша - Англия

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BoniekZibi/status/1435520258278821888

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Александр Кравченко все материалы автора

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