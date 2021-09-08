Бонек дал прогноз на матч сборной Польши с Англией в отборе ЧМ-2022

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек дал прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 против Англии.

«Результат сегодняшнего матча? 1:1 или 2:1», — написал Бонек в Twitter.

Dzi? wieczorem? 1-1 albo 2-1 ?????? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) September 8, 2021

Матч Польша — Англия пройдет сегодня, 8 сентября, на стадионе PGE Narodowy (National Stadium) в Варшаве. Начало — в 21:45 по московскому времени.