Карпин рассказал о тестировании в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тестировании игроков

— Вы говорили, что игроки проходят тесты, как дети в испанских футбольных академиях. Игроки сборной для вас, как дети?

— Да, они для меня, как дети пока они здесь. Но это нормальная практика (тесты) для команд всех возрастов. Просто в Испании футболисты делают это с детства. Они привыкшие. Это не тест, а опросник о самочувствии, — сказал Карпин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.