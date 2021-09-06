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Карпин рассказал о тестировании в сборной России

21:06
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тестировании игроков

— Вы говорили, что игроки проходят тесты, как дети в испанских футбольных академиях. Игроки сборной для вас, как дети?

— Да, они для меня, как дети пока они здесь. Но это нормальная практика (тесты) для команд всех возрастов. Просто в Испании футболисты делают это с детства. Они привыкшие. Это не тест, а опросник о самочувствии, — сказал Карпин.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

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