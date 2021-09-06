Карпин рассказал о травмах в сборной России
21:01
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с чем связаны травмы игроков.
«Семь футболистов с травмами? Есть футболисты, которые травмировались не здесь, а в клубах, — сказал Карпин. — Нагрузки? У нас не было ни одной тренировки хотя бы со средней нагрузкой. Как говорил Слуцкий: «в сборной некогда тренироваться». Травмы, скорее всего, связаны с последним туром РПЛ и с играми сборной».
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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