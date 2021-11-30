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Карпин: «Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации»

21:05
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, о чем говорил с членами тренерского штаба на встрече, которая предшествовала собранию с игроками.

«Собрание тренеров по физподготовке? Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь, информацию — то, чем готовы поделиться. Например, кто и что делал в последние две недели. У нас нет цифр того, что делал футболист в последние несколько дней. Хотелось бы получать эту информацию. Физиотерапевтов позвали всех. Приехали, кто смог. Например, у «Краснодара» есть травмированные», — заявил Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты