Карпин: «Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, о чем говорил с членами тренерского штаба на встрече, которая предшествовала собранию с игроками.

«Собрание тренеров по физподготовке? Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь, информацию — то, чем готовы поделиться. Например, кто и что делал в последние две недели. У нас нет цифр того, что делал футболист в последние несколько дней. Хотелось бы получать эту информацию. Физиотерапевтов позвали всех. Приехали, кто смог. Например, у «Краснодара» есть травмированные», — заявил Карпин.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.