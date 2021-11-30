Карпин рассказал, что обсуждал на встрече с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что обсуждал на встрече с игроками национальной команды.

«Встреча не была тайной. Почему вы так решили? Мы просто решили не объявлять. Нам надо было встретиться, мы и встретились.

Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу.

Не было и слова сказано о том, что нельзя разговаривать. Говорили о Польше и Хорватии. Сейчас это нужно было сделать, ибо потом они полетят в отпуска», — заявил тренер.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча пройдет 24 марта на одном из российских стадионов.