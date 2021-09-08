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Карпин — о Захаряне: «Откуда стабильность у 18-летнего мальчика?»

22:30
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил игру нападающего Арсена Захаряна.

— Почему в вашей схеме были проблемы у Захаряна при отработке в защите против Мальты?

— Подождите, а в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Также отрабатывал, и было все великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Здесь что поменялось? С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось? Здесь этого не надо искать. Стабильность? У 18-летнего мальчика?

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Александр Кравченко все материалы автора

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