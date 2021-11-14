Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение сборной России в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

«Какое тут может быть мнение? Какой футбол? Про что вы говорите?! У нас его нет! У нас есть детский спорт, молодежный, но не футбол», — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.