Карпин объяснил, почему в матче с Мальтой пенальти бил Бакаев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему пенальти бил Зелимхан Бакаев. На 84-й минуте он удвоил преимущество российской команды.

— Было ли у вас из тех, кто на поле оставался, распределено, кто исполняет пенальти? Или это решение Бакаева?

— Это Бакаева Решение. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, поэтому пробил Бакаев. После игры он разводил руками, когда ко мне подошел, объяснял, что гол, который не засчитали после просмотра ВАР, был.