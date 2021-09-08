Карпин объяснил, почему в матче с Мальтой пенальти бил Бакаев
00:48
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему пенальти бил Зелимхан Бакаев. На 84-й минуте он удвоил преимущество российской команды.
— Было ли у вас из тех, кто на поле оставался, распределено, кто исполняет пенальти? Или это решение Бакаева?
— Это Бакаева Решение. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, поэтому пробил Бакаев. После игры он разводил руками, когда ко мне подошел, объяснял, что гол, который не засчитали после просмотра ВАР, был.
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