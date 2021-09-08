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Карпин объяснил, почему в матче с Мальтой пенальти бил Бакаев

00:48
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему пенальти бил Зелимхан Бакаев. На 84-й минуте он удвоил преимущество российской команды.

— Было ли у вас из тех, кто на поле оставался, распределено, кто исполняет пенальти? Или это решение Бакаева?

— Это Бакаева Решение. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, поэтому пробил Бакаев. После игры он разводил руками, когда ко мне подошел, объяснял, что гол, который не засчитали после просмотра ВАР, был.

Россия — Мальта

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Евгений Козинов все материалы автора

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