Федор Смолов: «Быть капитаном сборной — огромная честь и ответственность»
00:45
Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, как он узнал о том, что будет капитаном команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).
«Сегодня на установке за два часа до игры мне сообщили, что я буду капитаном, — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ». — Что я испытывал? Это не в первый раз было. Это огромная честь и ответственность, но мне уже 31 год, и у меня было меньше нервозности. Спасибо за доверие, спасибо ребятам, что поддержали. Хорошо, что удалось и забить, и победить».
Смолов открыл счет в этой игре. Второй мяч с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю