Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, как он узнал о том, что будет капитаном команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Сегодня на установке за два часа до игры мне сообщили, что я буду капитаном, — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ». — Что я испытывал? Это не в первый раз было. Это огромная честь и ответственность, но мне уже 31 год, и у меня было меньше нервозности. Спасибо за доверие, спасибо ребятам, что поддержали. Хорошо, что удалось и забить, и победить».

Смолов открыл счет в этой игре. Второй мяч с пенальти забил Зелимхан Бакаев.