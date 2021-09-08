Испания в гостях победила команду Косово

Сборная Испании провела матч с командой Косово в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Испанцы в гостях взяли верх со счетом 4:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Косово — Испания — 0:2 (0:1)

Голы: Пабло Форнальс, 32 (0:1). Торрес, 90 (0:2).

Косово: Мурич, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, Дрешевич, Фазлиджи, Бютюки, Лошай, Рашани, Рашица, Муричи.

Испания: Симон, Иньиго Мартинес, Ляпорт, Регилон (Альбиоль, 86), Бускетс, Коке, Льоренте (Мерино, 86), Пабло Форнальс (Аспиликуэта, 58), Солер (Траоре, 58), Торрес, Мората (Сарабия, 72).

Судья: Мэдден (Шотландия).

8 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».