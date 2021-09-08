Испания в гостях победила команду Косово
23:36
Сборная Испании провела матч с командой Косово в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Испанцы в гостях взяли верх со счетом 4:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Косово — Испания — 0:2 (0:1)
Голы: Пабло Форнальс, 32 (0:1). Торрес, 90 (0:2).
Косово: Мурич, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, Дрешевич, Фазлиджи, Бютюки, Лошай, Рашани, Рашица, Муричи.
Испания: Симон, Иньиго Мартинес, Ляпорт, Регилон (Альбиоль, 86), Бускетс, Коке, Льоренте (Мерино, 86), Пабло Форнальс (Аспиликуэта, 58), Солер (Траоре, 58), Торрес, Мората (Сарабия, 72).
Судья: Мэдден (Шотландия).
8 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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