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Карпин — о благотворительности: «Еще в Казани я сказал так: хотелось бы, чтобы это стало традицией»

23:25
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о благотворительных акциях национальной команды.

— Перед матчем сборная помогла семье из Петербурга. Перед игрой в Казани была аналогичная акция. Это при вас перерастает в традицию?

— Еще в Казани я сказал так: хотелось бы, чтобы это стало традицией. Ребята реагируют очень хорошо на это, за что им спасибо. Это живые люди, откликающиеся на беды, за один день готовые собрать достаточно большую сумму. За это им огромное спасибо. Они показывают себя настоящими человеками.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры