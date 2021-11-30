Карпин назвал главный матч для себя в этом году
21:21
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой матч был для него главным в этом уходящем году.
«Самое главное событие в этом году? Игра со сборной Хорватией для меня.
Я общался с Кудряшовым по телефону. Сейчас ему получше. Он начал играть. Природа среза? Понятно, что он хотел сделать, но не смог — свело обе ноги», — заявил Карпин.
Сборная России проиграла хорватам (0:2) и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира.
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