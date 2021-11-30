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Карпин назвал главный матч для себя в этом году

21:21
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой матч был для него главным в этом уходящем году.

«Самое главное событие в этом году? Игра со сборной Хорватией для меня.

Я общался с Кудряшовым по телефону. Сейчас ему получше. Он начал играть. Природа среза? Понятно, что он хотел сделать, но не смог — свело обе ноги», — заявил Карпин.

Сборная России проиграла хорватам (0:2) и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты