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Карпин: «Черчесов возглавит Польшу? А почему нет?»

21:24
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что спокойно отнесется к тому, если Станислав Черчесов станет новым главным тренером сборной Польши.

«Черчесов возглавит Польшу? А почему нет? Ну представил я это. И что?» — спросил Карпин.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. На ЧМ-2018 под его руководством команда дошла до 1/4 финала.

В Польше он работал с «Легией» (сезон-2015/16) и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты