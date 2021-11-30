Карпин: «Черчесов возглавит Польшу? А почему нет?»
21:24
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что спокойно отнесется к тому, если Станислав Черчесов станет новым главным тренером сборной Польши.
«Черчесов возглавит Польшу? А почему нет? Ну представил я это. И что?» — спросил Карпин.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 годы. На ЧМ-2018 под его руководством команда дошла до 1/4 финала.
В Польше он работал с «Легией» (сезон-2015/16) и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.
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