Карпин доволен вратарями сборной России
23:05
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен вратарями национальной команды
11 ноября сборная России победила Кипр в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (6:0).
— Вы довольны вратарями?
— Естественно, доволен и Сафоновым и Гильерме. Один гол пропустили за три матча с Матвеем. Работа вратаря — мячи отбивать. Вот он и отбил на 45-й минуте. Мы не прижимались к воротам.
В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.
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