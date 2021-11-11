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Карпин доволен вратарями сборной России

23:05
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен вратарями национальной команды

11 ноября сборная России победила Кипр в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (6:0).

— Вы довольны вратарями?

— Естественно, доволен и Сафоновым и Гильерме. Один гол пропустили за три матча с Матвеем. Работа вратаря — мячи отбивать. Вот он и отбил на 45-й минуте. Мы не прижимались к воротам.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры