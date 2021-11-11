Карпин доволен вратарями сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен вратарями национальной команды

11 ноября сборная России победила Кипр в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (6:0).

— Вы довольны вратарями?

— Естественно, доволен и Сафоновым и Гильерме. Один гол пропустили за три матча с Матвеем. Работа вратаря — мячи отбивать. Вот он и отбил на 45-й минуте. Мы не прижимались к воротам.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.