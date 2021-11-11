Карпин — об уходе болельщиков со стадиона: «После финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет»
23:01
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на то, что часть российских болельщиков покинули стадион по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0).
— В перерыве многие болельщики покинули трибуны. Это повлияло на поддержку?
— Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать.
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