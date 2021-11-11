Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на то, что часть российских болельщиков покинули стадион по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

— В перерыве многие болельщики покинули трибуны. Это повлияло на поддержку?

— Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать.