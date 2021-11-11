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Карпин — об уходе болельщиков со стадиона: «После финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет»

23:01
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на то, что часть российских болельщиков покинули стадион по ходу отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

— В перерыве многие болельщики покинули трибуны. Это повлияло на поддержку?

— Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать.

Россия — Кипр

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры