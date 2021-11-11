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Карпин: «Денег бы дали все, чтобы в таком положении находиться»

23:08
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира ЧМ-2022 против команды Хорватии.

— Вы видите проблему в том, что в Сплите нас устраивает ничья? Может, команда не будет атаковать.

— Я не вижу никакой проблемы. Все бы подписались месяц назад быть в такой ситуации. Вы же говорили, что лучше бы было у нас одинаковое число очков перед встречей с Хорватией. После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, а так бы по разнице мячей догнали хорватов. А сейчас мы не по разнице, а даже по очкам лучше. Какая проблема? Я не понимаю. Денег бы дали все, чтобы в таком положении находиться.

Россия — Кипр

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры