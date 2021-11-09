Караваев рассказал, поменялась ли обстановка в сборной России без Дзюбы

Защитник сборной России Вячеслав Караваев на брифинге рассказал о подготовке команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

— Дзюба не вызван. Не общались с ним?

— Честно, не обсуждали эту тему. И не стоит обсуждать это. Да, Артема нет, но надо отпустить и больше не рассуждать об этом.

— Обстановка поменялась без него?

— Она и была такой. Все друг с другом общаются, шутят. В плане атмосферы и шуток ничего не поменялось.

— Что думаете о сборной Кипра?

— У каждой команды есть сильные и слабые стороны. На теориях и тренировках тренеры расскажут, как правильно сыграть.

— Ваше мнение по капитанским повязкам, которые меняются в сборной?

— Не могу ничего сказать вы сами все видели знаете. Я ничего не могу сказать, — сказал Караваев.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора ЧМ-2022. Начало — в 20.00 по московскому времени.

11.11.2021 | Россия — Кипр