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Данил Круговой: «О вызове сборную узнал за полчаса до начала сборов»

18:44
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как он узнал о вызове в сборную России.

«О вызове узнал сегодня за полчаса до сборов, — сказал Круговой в интервью Youtube-каналу сборной России. — Когда надо было собираться здесь, мне сказали, позвонили. Я был очень рад. Взял с собой самое необходимое и быстренько приехал на такси. В этот момент я садился в машину и собирался ехать по своим делам.

Да, я очень хотел попасть в основной список, но за два дня до его оглашения я заболел гриппом. Думал, что меня уже не вызовут. Я очень расстроился. Хорошо, что так получилось, что я оказался сейчас здесь.

Мы профессионалы, и в любой ситуации нужно готовиться как профессионал. Проблем с этим не было. Я рад, что имею честь находиться здесь, рад, что имею честь защищать цвета национального флага».

23-летний футболист ранее провел шесть матчей за молодежную сборную России. За первую сборную он пока не играл.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=QxrQE66arGI

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры