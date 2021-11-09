Данил Круговой: «О вызове сборную узнал за полчаса до начала сборов»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как он узнал о вызове в сборную России.

«О вызове узнал сегодня за полчаса до сборов, — сказал Круговой в интервью Youtube-каналу сборной России. — Когда надо было собираться здесь, мне сказали, позвонили. Я был очень рад. Взял с собой самое необходимое и быстренько приехал на такси. В этот момент я садился в машину и собирался ехать по своим делам.

Да, я очень хотел попасть в основной список, но за два дня до его оглашения я заболел гриппом. Думал, что меня уже не вызовут. Я очень расстроился. Хорошо, что так получилось, что я оказался сейчас здесь.

Мы профессионалы, и в любой ситуации нужно готовиться как профессионал. Проблем с этим не было. Я рад, что имею честь находиться здесь, рад, что имею честь защищать цвета национального флага».

23-летний футболист ранее провел шесть матчей за молодежную сборную России. За первую сборную он пока не играл.