Канте покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Полузащитник «Челси» Нголо Канте травмировался в расположении сборной Франции, сообщает L'Equipe.
30-летний хавбек повредил левую лодыжку. Он был вынужден покинуть стан национальной команды и не поможет ей в матчах отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины и Украины.
Отмечается, что вместо Канте в сборную Франции вызван хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо. Он прилетит на сборы в четверг утром.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю