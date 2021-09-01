У России нет побед в четырех матчах против Хорватии
Сборные России и Хорватии сегодня, 1 сентября, в Москве проведут матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
Для команд эта встреча станет уже пятой в истории. В отборе к Евро-2008 соперники за 180 минуте не смогли забить ни одного гола, в товарищеском матче 2015 года балканцы праздновали успех, а четвертьфинал ЧМ-2018 победой «шашечных» в серии пенальти.
Матчи сборных России и Хорватии
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер России
|
Тренер Хорватии
|
Счет
|
Голы
|
06.09.2006
|
ОЧЕ
|
Москва
|
Гус Хиддинк
|
Славен Билич
|
0:0
|
-
|
06.06.2007
|
ОЧЕ
|
Загреб
|
Гус Хиддинк
|
Славен Билич
|
0:0
|
-
|
17.11.2015
|
ТМ
|
Ростов-на-Дону
|
Леонид Слуцкий
|
Анте Чачич
|
1:3
|
Смолов — Н.Калинич, Брозович, Манджукич
|
07.07.2018
|
ЧМ
|
Сочи
|
Станислав Черчесов
|
Златко Далич
|
2:2 (пен. — 3:4)
|
Черышев, Марио Фернандес — Крамарич, Вида
Хорватия входит в четверку команд, которые так и не покорились нашей национальной сборной. Правда с действующими вице-чемпионами мира сборная России пересекалась четырежды, тогда как с Алжиром, Кот-д'Ивуаром и Украиной по два раза.
Соперники, которых сборная СССР/СНГ/России никогда не обыгрывала
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Хорватия
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3-5
|
3
|
Алжир
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
Украина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
Кот-д'Ивуар
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
Методология
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