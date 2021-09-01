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У России нет побед в четырех матчах против Хорватии

17:30
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Сборные России и Хорватии сегодня, 1 сентября, в Москве проведут матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

Для команд эта встреча станет уже пятой в истории. В отборе к Евро-2008 соперники за 180 минуте не смогли забить ни одного гола, в товарищеском матче 2015 года балканцы праздновали успех, а четвертьфинал ЧМ-2018 победой «шашечных» в серии пенальти.

Матчи сборных России и Хорватии

Дата

Турнир

Город

Тренер России

Тренер Хорватии

Счет

Голы

06.09.2006

ОЧЕ

Москва

Гус Хиддинк

Славен Билич

0:0

-

06.06.2007

ОЧЕ

Загреб

Гус Хиддинк

Славен Билич

0:0

-

17.11.2015

ТМ

Ростов-на-Дону

Леонид Слуцкий

Анте Чачич

1:3

Смолов — Н.Калинич, Брозович, Манджукич

07.07.2018

ЧМ

Сочи

Станислав Черчесов

Златко Далич

2:2 (пен. — 3:4)

Черышев, Марио Фернандес — Крамарич, Вида

Хорватия входит в четверку команд, которые так и не покорились нашей национальной сборной. Правда с действующими вице-чемпионами мира сборная России пересекалась четырежды, тогда как с Алжиром, Кот-д'Ивуаром и Украиной по два раза.

Соперники, которых сборная СССР/СНГ/России никогда не обыгрывала

Команда

И

В

Н

П

М

О

Хорватия

4

0

3

1

3-5

3

Алжир

2

0

2

0

3-3

2

Украина

2

0

1

1

3-4

1

Кот-д'Ивуар

2

0

1

1

1-3

1

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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