У России нет побед в четырех матчах против Хорватии

Сборные России и Хорватии сегодня, 1 сентября, в Москве проведут матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

Для команд эта встреча станет уже пятой в истории. В отборе к Евро-2008 соперники за 180 минуте не смогли забить ни одного гола, в товарищеском матче 2015 года балканцы праздновали успех, а четвертьфинал ЧМ-2018 победой «шашечных» в серии пенальти.

Матчи сборных России и Хорватии

Дата Турнир Город Тренер России Тренер Хорватии Счет Голы 06.09.2006 ОЧЕ Москва Гус Хиддинк Славен Билич 0:0 - 06.06.2007 ОЧЕ Загреб Гус Хиддинк Славен Билич 0:0 - 17.11.2015 ТМ Ростов-на-Дону Леонид Слуцкий Анте Чачич 1:3 Смолов — Н.Калинич, Брозович, Манджукич 07.07.2018 ЧМ Сочи Станислав Черчесов Златко Далич 2:2 (пен. — 3:4) Черышев, Марио Фернандес — Крамарич, Вида

Хорватия входит в четверку команд, которые так и не покорились нашей национальной сборной. Правда с действующими вице-чемпионами мира сборная России пересекалась четырежды, тогда как с Алжиром, Кот-д'Ивуаром и Украиной по два раза.

Соперники, которых сборная СССР/СНГ/России никогда не обыгрывала