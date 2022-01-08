Каннаваро может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией за путевку на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы возглавить национальную команду Польши. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что 8 января глава Польской федерации футбола Чезари Кулеша встретится с 48-летним итальянским специалистом в Кракове. Контракт может быть подписан на два года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

Напомним, что Каннаваро — чемпион мира и лучший футболист мира 2006 года. Последним местом работы для него был китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который он покинул 23 сентября 2021 года.

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.