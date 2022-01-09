Фабио Каннаваро дал согласие занять пост главного тренера сборной Польши

Бывший главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши. Он дал согласие занять пост главного тренера национальной команды, сообщает Corriere dello Sport.

Каннаваро — чемпион мира и лучший футболист мира 2006 года. Последним местом работы для него был китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который он покинул 23 сентября 2021 года.

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку в размере 320 тысяч евро и ушел во «Фламенго».

24 марта сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира-2022. Игра пройдет в Москве.