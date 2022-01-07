Главный тренер сборной Аргентины предложил Месси пропустить два матча квалификации ЧМ после коронавируса

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси пропустить матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Чили и Колумбии после перенесенного коронавируса, сообщает Tyc Sports.

По информации источника, 34-летний аргентинец пока не дал ответа на предложение тренера, взяв несколько дней на раздумья.

Встречи Аргентины с Чили и Колумбией пройдут 27 января и 1 февраля соответственно. Напомним, что подопечные Скалони гарантировала себе выход на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Месси вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам на базе «ПСЖ».