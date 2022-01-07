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Главный тренер сборной Аргентины предложил Месси пропустить два матча квалификации ЧМ после коронавируса

10:25
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси пропустить матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Чили и Колумбии после перенесенного коронавируса, сообщает Tyc Sports.

По информации источника, 34-летний аргентинец пока не дал ответа на предложение тренера, взяв несколько дней на раздумья.

Встречи Аргентины с Чили и Колумбией пройдут 27 января и 1 февраля соответственно. Напомним, что подопечные Скалони гарантировала себе выход на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Месси вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам на базе «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/messi-seleccion-argentina-convocatoria-lista-scaloni-id403324.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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