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Раздевалка сборной России после победы над Словенией

19:21
Победная раздевалка сборной России. Фото Instagram
Победная раздевалка сборной России. Фото Instagram
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Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба. У словенцев отличился Йосип Иличич.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми. Позднее в субботу пройдут матчи Словакия — Мальта и Хорватия — Кипр. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии, словенцы также на выезде встретятся с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.

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