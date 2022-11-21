Сенегал — Нидерланды: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В понедельник, 21 ноября, сборная Сенегала сыграет против Нидерландов в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Сенегал и Нидерланды еще не сыграли ни одного очного матча.

Команды играют в группе А вместе с такими сборными, как Катар и Эквадор, которые 20 ноября сыграли матч открытия турнира.

Следить за матчем Сенегал — Нидерланды вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке