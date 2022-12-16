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Сегодня, 16:40

Кафанов уверен, что вратари сборной России не уступают по уровню участникам ЧМ-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» сравнил уровень голкиперов из чемпионата России с игроками чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Трудно сказать, сопоставим ли уровень вратарей РПЛ с тем, что мы видим на чемпионате мира. Мы работаем в сборной, где сыграли 7 матчей отборочного тура. За эти матчи три раза сыграл Гильерме и четыре раза Сафонов. Они отыграли очень хорошо. Как раз они выступили на самом высоком уровне. Они не сделали ни одной ошибки, они выручали. В прошлом году наши вратари держали планку. Сейчас сказать трудно, мы не играем. У нас товарищеские игры. Я уверен, что наши вратари такого же уровня», — сказал Кафанов «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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