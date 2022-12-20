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Сегодня, 17:48

Ферстаппен поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, кто является величайшим футболистом всех времен — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Они очень разные, поэтому я не могу выбирать между ними. Думаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану продолжает работать и быть невероятно подтянутым. То, что он делает в его возрасте, — просто невероятно, но именно так ты можешь стать очень хорошим спортсменом», — приводит GP Fans слова Ферстаппена.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/98229/lionel-messi-or-cristiano-ronaldo-max-verstappen-enters-goat-debate/
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Макс Ферстаппен
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