Итальянец Орсато будет судить матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Итальянский арбитр Даниэль Орсато будет судить матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия, сообщает Sky Italia.

Для Орсато это уже второй матч на этом турнире, в котором он будет обслуживать встречу аргентинской команды. Ранее итальянский арбитр работал на игре второго тура группового этапа, в котором Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0.

Матч между Аргентиной и Хорватией состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 (мск).

Во втором полуфинале, который пройдет 14 декабря, сыграют команды Франции и Марокко.