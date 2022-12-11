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11 декабря, 19:30

Аленичев: «На Месси давят разговоры о последнем шансе взять титул. Морально непростой момент»

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Не уверен, что для Месси этот чемпионат мира последний. Через четыре года ему будет 39 лет. Притом Лео не надо пробегать за матч по 12 километров — ему хватит 5-6, чтобы в какой-то момент взорваться и решить исход встречи. Мы же видим, как он продуктивен в Катаре: в каждой встрече либо гол, либо результативная передача. Мастерство никуда не денется. Тем более Лео — профессионал, бережно относится к режиму, своему телу. Так что я бы не прощался с ним после ЧМ-2022.

После победы над Нидерландами у Месси произошла перепалка с тренером «Оранжевых» ван Галом. Бывает — эмоции. На аргентинца в какой-то степени давят разговоры о последнем шансе взять титул. Морально непростой момент. Иногда Лео действительно не сдерживается, что для него в целом несвойственно. На Месси лежит огромная ответственность. Ему нужно показывать своим партнерам, что он их капитан и что за ним сборная как за каменной стенной. Ну и ван Галу не стоило дразнить Лионеля до четвертьфинала, говоря, что, мол, лишим Месси мяча, а дальше дело техники, в крайнем случае пройдем соперника по пенальти. Ну зачем так провоцировать, разжигать на ровном месте? Здесь уважаемый специалист, на мой взгляд, не прав»,  написал Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины 13 декабря сыграет с командой Хорватии.

 
Лионель Месси и&nbsp;Криштиану Роналду. «Месси выиграл вечный спор у Роналду. Абсолютная победа!» Колонка Дмитрия Аленичева

 

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Дмитрий Аленичев
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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