Футболисты сборной Англии Уокер и Стоунз заберут бездомного кота, с которым подружились на ЧМ в Катаре

Защитники сборной Англии Кайл Уокер и Джон Стоунз решили забрать в Великобританию бездомного кота, с которыми они подружились на тренировочной базе «Аль-Вакра» на ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы усыновили его, я и Стоунз. Некоторым людям действительно не нравится кот, но я его люблю», — приводит The Guardian слова Уокера.

«В первый день, когда мы приехали в Катар, Дэйв выскочил. Каждую ночь он сидит и ждет свою еду», — добавил Стоунз.

Как отмечает The Guardian, кота доставили в ветеринарную клинику в Катаре для анализов и прививок. Там он проведет четыре месяца на карантине, а потом его перевезут в Англию.

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре англичане потерпели поражение от сборной Франции (1:2) и покидают турнир.