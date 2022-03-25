Языджи вернется в ЦСКА в районе 1 апреля

Языджи вернется из расположения сборной Турции в начале апреля

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, который сейчас находится в составе сборной Турции, вернется в расположение клуба в районе 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Адем Чебечи.

«Впереди товарищеский матч против сборной Италии. Скорее всего, Юсуф вернется в Москву в районе 1 апреля», — рассказал Чебечи.

Языджи играл в стыковом матче к чемпионату мира-2022 против Португалии (1:3). Турецкий футболист вышел на поле на 80-й минуте, но результативными действиями не отметился.

29 марта сборная Турции сыграет товарищеский матч против сборной Италии. Встреча пройдет в Конье в 21.45 (мск).