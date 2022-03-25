Скалони: «В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной»

Главный тренер сборной Аргентины Скалони высказался о Месси перед матчес с Венесуэлой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси перед матчем 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Венесуэлы.

«В завтрашней игре у Лионеля будет возможность сыграть в своей стране, перед своим народом, — приводит слова Скалони Mundoalbiceleste. — Наверняка, это последняя встреча, которую мы сыграем здесь перед чемпионатом мира. В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной».