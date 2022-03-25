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Скалони: «В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной»

Главный тренер сборной Аргентины Скалони высказался о Месси перед матчес с Венесуэлой
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси перед матчем 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Венесуэлы.

«В завтрашней игре у Лионеля будет возможность сыграть в своей стране, перед своим народом, — приводит слова Скалони Mundoalbiceleste. — Наверняка, это последняя встреча, которую мы сыграем здесь перед чемпионатом мира. В матче с Венесуэлой у Месси будет возможность наилучшим образом попрощаться с Аргентиной».

Встреча Аргентины и Венесуэлы пройдет на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе. Игра состоится 26 марта и начнется 02.30 по московскому времени.

Источник: https://mundoalbiceleste.com/2022/03/24/argentina-national-team-coach-lionel-scaloni-on-lionel-messi-franco-armani/

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Англия
Швейцария

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ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

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15%

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Нидерланды
Дания

П1

18%

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17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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