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Сегодня, 16:19

Источник: сборная Аргентины заработала 41 миллион евро призовых по итогам ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной Аргентины.

Сборная Аргентины получила 41 миллион евро призовых за победу на чемпионате мира в Катаре, сообщает RMC Sport.

Занявшая второе место на турнире, сборная Франции получила 29 миллионов. Пари этом Федерация футбола Франции 30% от заработанной суммы направит игрокам и персоналу национальной команды. Остальные денежные средства будут инвестированы в развитие любительского футбола в стране.

Отметим, что за победу на ЧМ-2018, который проходил в России, сборная Франции получила 38 миллионов евро призовых.

Общий призовой фонд чемпионата мира в Катаре составил 429 миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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