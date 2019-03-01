Инспекция ФИФА довольна строительством трех стадионов ЧМ-2022

Инспекция ФИФА осталась довольна ходом строительства в Катаре стадионов "Аль-Вакра", "Аль-Бэйт" и "Аль-Райан", сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что арены, которые примут чемпионат мира-2022, находятся в завершающей стадии строительства и должны быть открыты в этом году.

"Инспекция ФИФА и группа, состоящая из экспертов из Катара, посетила строящиеся стадионы "Аль-Вакра", "Аль-Бэйт", "Аль-Райан", а также введенную в эксплуатацию арену "Халифа". Комиссия оценила различные объекты стадиона, в том числе места проведения соревнований, продажи билетов, маркетинг, средства массовой информации, вещание, информационные технологии, гостеприимство, протокол и безопасность. По итогам проверки ревизионная группа осталась довольна ходом подготовки и сформировала предстоящие задачи для оргкомитета", - говорится в заявлении ФИФА.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тысяч зрителей.