Игроки сборной Саудовской Аравии получили по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной

Стали известны премиальные игроков национальной команды Саудовской Аравии за победу над Аргентиной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:1).

«Появилась достоверная информация из тренерского штаба, что за победу над Аргентиной каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных. По-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончен», — сказал агент Тимур Гурцкая.

На данный момент Саудовская Аравия занимает 1-е место в группе С, имея в активе 3 очка. Аргентина (0) расположилась на последней позиции.