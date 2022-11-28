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Игрок сборной Камеруна Ондуа не исключил, что может сделать татуировку с флагом России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гаэль Ондуа.
Фото AFP

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа не исключил варианта, что может сделать татуировку с флагом или гербом России.

— Сегодня было много флагов российских на трибунах. Заметил?

— Да, заметил. Даже ребята из России пришли поддержать меня. После того момента, когда ребята увидели мои бутсы, сколько гадостей написали в соцсетях, везде. Сам удивлен! Кто писал? Многие, по всему миру. Как я сказал раньше, я не буду ничего менять в своей жизни. Это благодаря Росси я здесь нахожусь, играю. Меня всему обучали там. Те люди, которые так говорят, пусть пишут, что хотят.

— Тренеры и партнеры поддерживают?

— Да, они все знают, где я вырос. Почему человек должен отказаться?

— Может, стоит татуировку с гербом набить?

— Кто знает. Скоро, может быть, это будет. Посмотрим.

— Много говорилось, что чемпионат мира проходит зимой в непривычных условиях. Ты это ощущаешь?

— Нет, все нормально. Стадионы хорошие, климат тоже. Очень хорошая погода.

На матчи ЧМ-2022 игрок сборной Камеруна выходит с российским флагом на бутсах.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать Ондуа за этот жест.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Гаэль Ондуа
Сборная Камеруна по футболу
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