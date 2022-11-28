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Сегодня, 15:52

Полузащитник сборной Камеруна Ондуа поделился мнением о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о драке, которая произошла в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, по пен. 4:2).

— Вчера о России много узнали, посмотрев нарезку драку в матче «Зенит» — «Спартак». Видел?

— Да, видел. Удивлен был. Даже не знаю, как это началось. Я смотрел начало, когда Промес с Барриосом общались по-хорошему, а потом уже все. Так быстро. Меня все спросили, все это увидели. Не мог ответить им.

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Гаэль Ондуа
Кубок России
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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