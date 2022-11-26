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Сегодня, 16:30

«У тебя длинный язык, но есть ли яйца?» Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады дерзким фото

Анна Горшкова
Корреспондент
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Джон Хердман.
Фото Reuters

Хорватская газета «24 sata» дерзко ответила тренеру сборной Канады Джон Хердман, который нецензурно высказался о сборной Хорватии.

Местное СМИ на обложку газеты поместило обнаженную фотографию тренера Канады, прикрыв ему рот и интимное место кленовым листом с изображением канадского флага.

Также на обложке было написано: «У тебя длинный язык, но есть ли яйца, чтобы ответить за свои слова?»

Обложка хорватской газеты.
Обложка хорватской газеты. Фото Газета 24 sata
Фото Газета 24 sata

Напомним, что после матча Канады против Бельгии (1:0) на ЧМ-2022 Хердман сказал игрокам команды, что теперь надо обязательно «*******(изнасиловать) Хорватию». Матч против хорватов состоится 27 ноября. Начало — в 18.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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