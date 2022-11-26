«У тебя длинный язык, но есть ли яйца?» Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады дерзким фото

Хорватская газета «24 sata» дерзко ответила тренеру сборной Канады Джон Хердман, который нецензурно высказался о сборной Хорватии.

Местное СМИ на обложку газеты поместило обнаженную фотографию тренера Канады, прикрыв ему рот и интимное место кленовым листом с изображением канадского флага.

Также на обложке было написано: «У тебя длинный язык, но есть ли яйца, чтобы ответить за свои слова?»

Обложка хорватской газеты. Фото Газета 24 sata Фото Газета 24 sata

Напомним, что после матча Канады против Бельгии (1:0) на ЧМ-2022 Хердман сказал игрокам команды, что теперь надо обязательно «*******(изнасиловать) Хорватию». Матч против хорватов состоится 27 ноября. Начало — в 18.00 мск.