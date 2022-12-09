Хорватия только один раз в XXI веке завершила матч плей-офф в основное время — финал ЧМ-2018
Хорваты обыграли Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) и в очередной раз затащили соперника в дополнительное время 1/4 финала ЧМ-2022, дожав бразильцев в серии пенальти.
Из девяти матчей, которые балканцы провели в плей-офф крупных турниров в XXI, только один — финал ЧМ-2018 — уместился в 90 минут. Трижды судьба прохода в следующую стадию решилась в дополнительные 30 минут, пять раз — в серии пенальти. При этом на чемпионатах мира Хорватия выиграла все четыре свои серии — две в 2018-м (у Дании и России) и две в 2022-м (у Японии и Бразилии).
Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров:
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Голы
|
23.06.1996
|
Манчестер
|
1/4 финала
|
Германия — 1:2
|
Шукер
|
30.06.1998
|
Бордо
|
1/8 финала
|
Румыния — 1:0
|
Шукер
|
04.07.1998
|
Лион
|
1/4 финала
|
Германия — 3:0
|
Ярни, Влаович, Шукер
|
08.07.1998
|
Сен-Дени
|
1/2 финала
|
Франция — 1:2
|
Шукер
|
11.07.1998
|
Париж
|
За 3-е место
|
Голландия — 2:1
|
Просинечки, Шукер
|
20.06.2008
|
Вена
|
1/4 финала
|
Турция — 1:1 (пен. — 1:3)
|
Класнич
|
25.06.2016
|
Ланс
|
1/8 финала
|
Португалия- 0:1 (д.в.)
|
-
|
07.07.2018
|
Сочи
|
1/4 финала
|
Россия — 2:2 (пен. — 4:3)
|
Крамарич, Вида
|
01.07.2018
|
Нижний Новгород
|
1/8 финала
|
Дания — 1:1 (пен. — 3:2)
|
Манджукич
|
11.07.2018
|
Москва
|
1/2 финала
|
Англия — 2:1 (д.в.)
|
Перишич, Манджукич
|
12.07.2018
|
Москва
|
Финал
|
Франция — 2:4
|
Перишич, Манджукич
|
28.06.2021
|
Копенгаген
|
1/8 финала
|
Испания — 3:5 (д.в.)
|
Педри, в свои ворота, Оршич, Пашалич
|
05.12.2022
|
Эль-Вакра
|
1/8 финала
|
Япония — 1:1 (пен. — 3:1)
|
Перишич
|
09.12.2022
|
Эр-Райян
|
1/4 финала
|
Бразилия — 1:1 (пен. — 4:2)
|
Петкович