Хорватия только один раз в XXI веке завершила матч плей-офф в основное время — финал ЧМ-2018

Хорваты обыграли Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) и в очередной раз затащили соперника в дополнительное время 1/4 финала ЧМ-2022, дожав бразильцев в серии пенальти.

Из девяти матчей, которые балканцы провели в плей-офф крупных турниров в XXI, только один — финал ЧМ-2018 — уместился в 90 минут. Трижды судьба прохода в следующую стадию решилась в дополнительные 30 минут, пять раз — в серии пенальти. При этом на чемпионатах мира Хорватия выиграла все четыре свои серии — две в 2018-м (у Дании и России) и две в 2022-м (у Японии и Бразилии).

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров: