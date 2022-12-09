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9 декабря, 22:43

Хорватия только один раз в XXI веке завершила матч плей-офф в основное время — финал ЧМ-2018

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

Хорваты обыграли Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) и в очередной раз затащили соперника в дополнительное время 1/4 финала ЧМ-2022, дожав бразильцев в серии пенальти.

Из девяти матчей, которые балканцы провели в плей-офф крупных турниров в XXI, только один — финал ЧМ-2018 — уместился в 90 минут. Трижды судьба прохода в следующую стадию решилась в дополнительные 30 минут, пять раз — в серии пенальти. При этом на чемпионатах мира Хорватия выиграла все четыре свои серии — две в 2018-м (у Дании и России) и две в 2022-м (у Японии и Бразилии).

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров:

Дата

Город

Стадия

Соперник

Голы

23.06.1996

Манчестер

1/4 финала

Германия — 1:2

Шукер

30.06.1998

Бордо

1/8 финала

Румыния — 1:0

Шукер

04.07.1998

Лион

1/4 финала

Германия — 3:0

Ярни, Влаович, Шукер

08.07.1998

Сен-Дени

1/2 финала

Франция — 1:2

Шукер

11.07.1998

Париж

За 3-е место

Голландия — 2:1

Просинечки, Шукер

20.06.2008

Вена

1/4 финала

Турция — 1:1 (пен. — 1:3)

Класнич

25.06.2016

Ланс

1/8 финала

Португалия- 0:1 (д.в.)

-

07.07.2018

Сочи

1/4 финала

Россия — 2:2 (пен. — 4:3)

Крамарич, Вида

01.07.2018

Нижний Новгород

1/8 финала

Дания — 1:1 (пен. — 3:2)

Манджукич

11.07.2018

Москва

1/2 финала

Англия — 2:1 (д.в.)

Перишич, Манджукич

12.07.2018

Москва

Финал

Франция — 2:4

Перишич, Манджукич

28.06.2021

Копенгаген

1/8 финала

Испания — 3:5 (д.в.)

Педри, в свои ворота, Оршич, Пашалич

05.12.2022

Эль-Вакра

1/8 финала

Япония — 1:1 (пен. — 3:1)

Перишич

09.12.2022

Эр-Райян

1/4 финала

Бразилия — 1:1 (пен. — 4:2)

Петкович

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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