Колосков: «Кто бы ни жалел о вылете сборной Бразилии — все по делу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Бразилии от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Игра выделялась мастерством обеих команд. Бразильцы имели волевое преимущество, потому что хорваты в основное время ни разу не ударили по воротам. В футболе такое бывает: одна команда атакует, другая забивает, — цитирует Sport24 Колоскова. — Потеря чемпионства — большая боль для бразильцев. С удовольствием смотрю их игры. Но надо отметить: хорваты проявили высочайшее мастерство, дисциплину, характер и сплоченность, что привело к грамотной игре. В серии пенальти решил профессионализм игроков и вратаря».

Колосков оценил игру хорватов и бразильцев.

«Кто бы ни жалел о вылете сборной Бразилии — все по делу. Футбол расставил все на свои места. Такие матчи хочется смотреть постоянно.Буду откровенен: смотреть, конечно, лучше на бразильцев. Они играют в открытый футбол, в котором много обводок и различных комбинаций. Хорваты играют в более прагматичный, надежный футбол. Они выходят из сложных ситуаций, и это придает зрелищность в индивидуальном мастерстве. Теперь будем получать удовольствие от игры хорватов», — резюмировал он.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.