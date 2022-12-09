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9 декабря, 22:44

Колосков: «Кто бы ни жалел о вылете сборной Бразилии — все по делу»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Бразилии от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Игра выделялась мастерством обеих команд. Бразильцы имели волевое преимущество, потому что хорваты в основное время ни разу не ударили по воротам. В футболе такое бывает: одна команда атакует, другая забивает, — цитирует Sport24 Колоскова. — Потеря чемпионства — большая боль для бразильцев. С удовольствием смотрю их игры. Но надо отметить: хорваты проявили высочайшее мастерство, дисциплину, характер и сплоченность, что привело к грамотной игре. В серии пенальти решил профессионализм игроков и вратаря».

Колосков оценил игру хорватов и бразильцев.

«Кто бы ни жалел о вылете сборной Бразилии — все по делу. Футбол расставил все на свои места. Такие матчи хочется смотреть постоянно.Буду откровенен: смотреть, конечно, лучше на бразильцев. Они играют в открытый футбол, в котором много обводок и различных комбинаций. Хорваты играют в более прагматичный, надежный футбол. Они выходят из сложных ситуаций, и это придает зрелищность в индивидуальном мастерстве. Теперь будем получать удовольствие от игры хорватов», — резюмировал он.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Источник: Sport24

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Вячеслав Колосков
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