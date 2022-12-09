Каррера о матче Бразилия — Хорватия: «Совершенно не ожидал такого результата»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу сборной Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 — по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Честно говоря, очень удивлен победой Хорватии, я совершенно не ожидал такого результата. Сборная Хорватии провела хороший матч, полностью отдалась игре и показала свою организованность. А бразильцы после первого гола подумали, что уже выиграли, поэтому пропустили на 115 минуте в контратаке», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.