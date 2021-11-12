Юрий Лоза: «По Кипру нельзя судить силу сборной России, все равно проиграем Хорватии!»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 и высказался о предстоящей игре с Хорватией.

«Я же сказал, что выиграют. Вчера еще говорил, что крупно выиграют. Кипр не та команда, по которой можно судить силу наших игроков. Также как нельзя по Мальте судить Хорватию. Конечно, хорватам наши проиграют. Нет, на ничью не надеюсь», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе H. У Хорватии 20 баллов и вторая строчка. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия в Сплите сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.