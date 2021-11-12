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Юрий Лоза: «По Кипру нельзя судить силу сборной России, все равно проиграем Хорватии!»

Лоза уверен в поражении сборной России от Хорватии в матче отбора ЧМ-2022
17:17
Юрий Лоза. Фото Instagram
Юрий Лоза. Фото Instagram
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 и высказался о предстоящей игре с Хорватией.

«Я же сказал, что выиграют. Вчера еще говорил, что крупно выиграют. Кипр не та команда, по которой можно судить силу наших игроков. Также как нельзя по Мальте судить Хорватию. Конечно, хорватам наши проиграют. Нет, на ничью не надеюсь», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе H. У Хорватии 20 баллов и вторая строчка. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия в Сплите сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Мальта 1:7 Хорватия
Хорватия 2:2 Словакия
Кипр 0:3 Хорватия
Хорватия 3:0 Словения
Словакия 0:1 Хорватия
Хорватия
14 ноября, 17:00
Россия
Россия 6:0 Кипр
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры