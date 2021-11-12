Карасев будет работать ВАР на матче Греция — Косово
18:14
Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Греция — Косово, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром матча будет белорус Алексей Кульбаков. Ассистенты арбитра — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый арбитр — Дмитрий Дмитриев. Все эти судьи представляют Белоруссию.
Карасев в этом матче будет видеопомощником арбитра. Асисистент видеопомощника — еще один россиянин Алексей Лунев.
Матч Греция — Косово состоится 14 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю