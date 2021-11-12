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Судейство

Карасев будет работать ВАР на матче Греция — Косово

18:14
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Греция — Косово, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча будет белорус Алексей Кульбаков. Ассистенты арбитра — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый арбитр — Дмитрий Дмитриев. Все эти судьи представляют Белоруссию.

Карасев в этом матче будет видеопомощником арбитра. Асисистент видеопомощника — еще один россиянин Алексей Лунев.

Матч Греция — Косово состоится 14 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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