Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022 (2:0).

«Очень хороший матч. Меня удивил сэйв Гильерме. Не хочу критиковать эту сборную. А зачем? Нормально пацаны сыграли 3 матча за неделю. 7 очков — это шикарно. Карпин или Черчесов? Это уже провокационный вопрос. Верим в Карпина? Это тоже провокационный вопрос.

Играть на Кубке Легенд? Я хочу посетить, посмотреть. Если я там мешать не буду», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.