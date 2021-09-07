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Хабиб — о победе России над Мальтой: «Очень хороший матч»

7 сентября 2021, 23:43
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022 (2:0).

«Очень хороший матч. Меня удивил сэйв Гильерме. Не хочу критиковать эту сборную. А зачем? Нормально пацаны сыграли 3 матча за неделю. 7 очков — это шикарно. Карпин или Черчесов? Это уже провокационный вопрос. Верим в Карпина? Это тоже провокационный вопрос.

Играть на Кубке Легенд? Я хочу посетить, посмотреть. Если я там мешать не буду», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры