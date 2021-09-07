Хабиб — о победе России над Мальтой: «Очень хороший матч»
7 сентября 2021, 23:43
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022 (2:0).
«Очень хороший матч. Меня удивил сэйв Гильерме. Не хочу критиковать эту сборную. А зачем? Нормально пацаны сыграли 3 матча за неделю. 7 очков — это шикарно. Карпин или Черчесов? Это уже провокационный вопрос. Верим в Карпина? Это тоже провокационный вопрос.
Играть на Кубке Легенд? Я хочу посетить, посмотреть. Если я там мешать не буду», — сказал Нурмагомедов «СЭ».
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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