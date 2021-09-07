Ирландия и Сербия сыграли вничью
Сборные Ирландии и Сербии сыграли вничью (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
У гостей отличился Сергей Милинкович-Савич. Хозяева отыгрались благодаря автоголу Николы Миленковича.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа A
Ирландия — Сербия — 1:1 (0:1)
Голы: Милинкович-Савич, 20 (0:1). Миленкович, 87 — в свои ворота (1:1).
Ирландия: Базуну, Даффи, Доэрти, Иган, Омобамиделе, Макклин, Хендрик (Хурихэйн, 78), Браун (Робинсон, 58), Каллен (Молумби, 66), Макграт (Хорган, 67), Ида (Коллинз, 78).
Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Тадич (Максимович, 83), Гудель, Костич (Лазович, 87), Милинкович-Савич, Джуричич (Радоньич, 70), А.Митрович, Влахович (Йович, 71).
Предупреждения: Джуричич, 25. Ида, 31. Браун, 50. Радоньич, 85. Молумби, 89.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
7 сентября. Дублин. Стадион «Авива».
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