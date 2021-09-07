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Ирландия и Сербия сыграли вничью

7 сентября 2021, 23:46
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Сборные Ирландии и Сербии сыграли вничью (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

У гостей отличился Сергей Милинкович-Савич. Хозяева отыгрались благодаря автоголу Николы Миленковича.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Ирландия — Сербия — 1:1 (0:1)

Голы: Милинкович-Савич, 20 (0:1). Миленкович, 87 — в свои ворота (1:1).

Ирландия: Базуну, Даффи, Доэрти, Иган, Омобамиделе, Макклин, Хендрик (Хурихэйн, 78), Браун (Робинсон, 58), Каллен (Молумби, 66), Макграт (Хорган, 67), Ида (Коллинз, 78).

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Тадич (Максимович, 83), Гудель, Костич (Лазович, 87), Милинкович-Савич, Джуричич (Радоньич, 70), А.Митрович, Влахович (Йович, 71).

Предупреждения: Джуричич, 25. Ида, 31. Браун, 50. Радоньич, 85. Молумби, 89.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

7 сентября. Дублин. Стадион «Авива».

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Евгений Петров все материалы автора

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